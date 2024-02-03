القبض علي عدد من مروجي المواد المخدرات بالقاهرة.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة المخدرات.

فقد تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته “10 كيلو جرامات من مخدرالحشيش- فرد خرطوش - طلقتان”.

وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، بحوزته "كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة".

وأيضا ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الشروق، بحوزته كمية من مخدرى "الحشيش، والهيروين".

وضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة الشروق، بحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المطرية، بحوزته “كيلو جرام من مخدر الحشيش – 3,250 كيلو جرام من مخدر الفودو”.

وضبط عاطل، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته "1,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش– سلاح أبيض "مطواة".

وأيضا ضبط عاطل، له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزته “4 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الآيس - سلاح أبيض – ميزان حساس”.

وكذا ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة المعادى، بحوزتهما كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وضبط عاطلَين، "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة دار السلام، بحوزتهما “2 كيلو جرام من مخدر الآيس– فرد خرطوش- طبنجة صوت وعدد من الطلقات”.

كما تم ضبط عاطل، بحوزته "12030 قرصا من عقار "الباركينول" المخدر.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.