عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاطلان ينهيان حياة موظف بمصلحة الضرائب ويلقيان جثته بشوارع القاهرة.. خاص

جثة
جثة

كعادته اليومية يقوم موظف بمصلحة الضرائب بالعمل نهاراً في الحكومة ، وليلاً سائقاً علي توك توك لسد احتياجات أسرته ، وأثناء عمله ليلاً على التوك توك استقل مجرمان معه بزعم توصيلهما إلى منطقة الخليفة إلا أنهما طعناه بالرقبة ليفارق الحياة وألقيا جثته بجوار مسجد ولاذا بالهرب إلى أن تم تحديدهما وضبطهما.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغاً بالعثور علي جثة موظف بمصلحة الضرائب بجوار مسجد مصاب بطعنه بالرقبة .

علي الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ، وتبين من فحص الكاميرات اصطحاب المجني عليه لشخصين داخل التوك توك الذي يعمل عليه عقب الانتهاء من عمله في الضرائب بزعم توصيلهما من منطقه السيدة زينب وحتي مكان العثور علي الجثمان بالخليفة.

تم تحديد المتهمين وضبطهما وتبين انهما عاطلين الأول ٣٦ سنة عاطل وسبق اتهامه في عدة قضايا ، والثاني ١٩ سنة وسبق اتهامه في قضايا

وامام رجال الأمن ، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقه التوتوك وقيامهما بالبيع لعميل سيء النيه تم ضبطه ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

السيدة زينب العثور على جثة توك توك جثة موظف شرطة الخليفة مصلحة الضرائب منطقة الخليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

موضوعات متعلقة

الأمن يكشف لغز العثور على جثة بشوارع الخليفة.. تفاصيل

أمن القاهرة يكشف لغز جرائم سرقة ويضبط مرتكبيها .. تفاصيل البلاغات

بعد غلق 4 محاور حيوية.. «صدى البلد» يرصد حركة المرور بشوارع القاهرة|فيديو

بعد غلق 4 محاور حيوية بالقاهرة.. تعرف على الطرق البديلة

غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات شهرا لإستكمال المونوريل بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف لغز بلاغات السرقة ويضبط الجناة .. تفاصيل

القبض علي المتورطين في واقعة إطلاق النار بالمرج

الأمن يضبط المتهمين بإطلاق الرصاص علي بائع بالمرج

ترشيحاتنا

أدى مهمته.. معتمد جمال يعتذر عن الاستمرار في جهاز الزمالك مع جوميز

بعد رفع الفائدة 2%.. هل تطرح البنوك شهادات أعلى من 27% ؟

عاطلان ينهيان حياة موظف بمصلحة الضرائب ويلقيان جثته بشوارع القاهرة.. خاص

حلقت من واشنطن .. لماذا استخدمت أمريكا قاذفات القنابل B-1 في ضرب سوريا والعراق ؟

أمريكا تكشف نوع السلاح المستخدم في ضرباتها على العراق وسوريا

مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ