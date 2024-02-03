عاطلان ينهيان حياة موظف بمصلحة الضرائب ويلقيان جثته بشوارع القاهرة.. خاص

كعادته اليومية يقوم موظف بمصلحة الضرائب بالعمل نهاراً في الحكومة ، وليلاً سائقاً علي توك توك لسد احتياجات أسرته ، وأثناء عمله ليلاً على التوك توك استقل مجرمان معه بزعم توصيلهما إلى منطقة الخليفة إلا أنهما طعناه بالرقبة ليفارق الحياة وألقيا جثته بجوار مسجد ولاذا بالهرب إلى أن تم تحديدهما وضبطهما.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقي قسم شرطة الخليفة بلاغاً بالعثور علي جثة موظف بمصلحة الضرائب بجوار مسجد مصاب بطعنه بالرقبة .

علي الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ، وتبين من فحص الكاميرات اصطحاب المجني عليه لشخصين داخل التوك توك الذي يعمل عليه عقب الانتهاء من عمله في الضرائب بزعم توصيلهما من منطقه السيدة زينب وحتي مكان العثور علي الجثمان بالخليفة.

تم تحديد المتهمين وضبطهما وتبين انهما عاطلين الأول ٣٦ سنة عاطل وسبق اتهامه في عدة قضايا ، والثاني ١٩ سنة وسبق اتهامه في قضايا

وامام رجال الأمن ، اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقه التوتوك وقيامهما بالبيع لعميل سيء النيه تم ضبطه ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .