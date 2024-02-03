الأمن يكشف لغز العثور على جثة بشوارع الخليفة.. تفاصيل

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة لغز العثور علي جثة مجهولة ملقاة بمنطقة الخليفة ، حيث تبين ان عاطلين وراء ارتكاب الجريمة بدافع سرقة توك توك المجني عليه .



تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى موظف مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب به جروح طعنية وآثار حقن بالذراع الأيمن وبتر قديم بالقدم اليمنــى ، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلَين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، تم ضبطهما وبحوزة كلاً منهما سلاح أبيض "مطواة" .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط حوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى عميلهما "سىئ النية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.