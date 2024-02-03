عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف لغز العثور على جثة بشوارع الخليفة.. تفاصيل

المتهمان
المتهمان

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة لغز العثور علي جثة مجهولة ملقاة بمنطقة الخليفة ، حيث تبين ان عاطلين وراء ارتكاب الجريمة بدافع سرقة توك توك المجني عليه .


تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة شخص بأحد الطرق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن المتوفى موظف مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب به جروح طعنية وآثار حقن بالذراع الأيمن وبتر قديم بالقدم اليمنــى ، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلَين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، تم ضبطهما وبحوزة كلاً منهما سلاح أبيض "مطواة" .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح المضبوط حوزة أحدهما بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادة المجنى عليه وأرشد عن مركبة "التوك توك" لدى عميلهما "سىئ النية" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة القاهرة جثة شخص توك توك جثة مجهولة سرقة توك توك شرطة الخليفة قسم شرطة الخليفة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد غلق 4 محاور حيوية بالقاهرة.. تعرف على الطرق البديلة

غلق ذاكر حسين وكوبرى جيهان السادات شهرا لإستكمال المونوريل بالقاهرة

أمن القاهرة يكشف لغز بلاغات السرقة ويضبط الجناة .. تفاصيل

القبض علي المتورطين في واقعة إطلاق النار بالمرج

الأمن يضبط المتهمين بإطلاق الرصاص علي بائع بالمرج

بسبب الأرباح.. ضبط المتهمين بالاعتداء على صاحبة قناة طبخ عبر اليوتيوب

سبائك ذهب وعملات مختلفة.. سقوط عصابة النقد الأجنبي

إصابة 12 شخصاً بينهم سودانيون في حادث بمصر الجديدة.. تفاصيل وصور| خاص

ترشيحاتنا

الحرب ستبدأ في لحظة.. مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في التجسس عبر الفضاء

السعر الجديد لـ BMW X4 موديل 2024 في مصر

إصابة وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية ‏

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة القتلى العاملين بالمجال الإنساني في إثيوبيا

لازم التسعيرة تتكتب.. حكم مهم من الدستورية ينظم الإيجارات

الزمالك يوضح سبب سفر حسين لبيب لقطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ