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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن الاجتماعي في أسبوع| تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. أول مركز لعلاج الإدمان بـ قنا

صدى البلد

 

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من  26 يناير إلى 1 فبراير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 26 يناير:

- في اطار تنمية قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي.. إطلاق ورش تدريبة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة باستهداف 500 متدرب لتنمية الثقافة الرقمية ورفع مهارات العمل على استخدام التطبيقات الحديثة.

-  في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ72.. صندوق مكافحة الإدمان والإدارة العامة لمكافحة المخدرات يطلقان قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

- وحدات التضامن بالجامعات  تنفذ أنشطة مختلفة للطلبة عن الزيارات التوعوية وورش عمل حول مهارات التواصل الاجتماعي الفعال.

السبت 27 يناير:  

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المعرض الخيري السنوي للجمعية النسائية لتحسين الصحة وفروعها بالمحافظات.. والمعرض يضم مشغولات ومنتجات تعبر عن التراث المصري.

- لمواجهة الطقس البارد.. حملات لفريق التدخل السريع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لإغاثة الأشخاص بلا مأوى في الشوارع.. والفريق يتعامل مع نحو 350 حالة خلال يومين على مستوى 10 محافظات.

- مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.. وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ فعاليات مكثفة من خلال برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومعروضات الأسر المنتجة وبرنامج مودة وحملة هنوصلك لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

- متطوعو وزارة التضامن الاجتماعي من برنامج وعي وصندوق الإدمان والهلال الأحمر المصري بمعرض القاهرة الدولى للكتاب يكثفون من توعية الشباب بقضايا برنامج وعي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان والتعريف ببرنامج مودة.

-  المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يستقبل الفرقة الثالثة من البرنامج التدريبي "المخدرات المستحدثة ومهارات اكتشاف العوامل النفسية والاجتماعية المنبئة بارتكاب الجريمة"؛ بهدف التعرف على أنشطة المركز البحثية والعلمية في المجال الاجتماعي والجنائي.

الأحد 28 يناير :

- خلال زيارتها لمحافظة قنا.. وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم 5 من أبناء مصر لحصولهم على مراكز متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

- وتشهد إعلان نتائج بحث "جرائم الثأر في صعيد مصر وسبل المواجهة" تحت مظلة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

- وتفتتح رفقة محافظ قنا مجمع خدمات الأسرة والطفولة بقنا الجديدة لتقديم خدمات لأفراد الأسرة والفئات العمرية المتنوعة من خلال برنامج "مودة" وإعداد المقبلين على الزواج والاستشارات الأسرية.

- القباج والداودي يطلقان قافلة وزارة التضامن الاجتماعي "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة قنا.. ويتفقدان مشروع المجمع الصناعي للمرأة والشباب بقرية المعنا التابع لمؤسسة نداء وجمعية رعاية الأيتام.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الأقصر.. وتؤكد أن إقامة معرض «ديارنا» بمحافظة الأقصر للحرف اليدوية والتراثية يأتي استكمالاً لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية.

الإثنين 29 يناير:

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري.. والموافقة على استمرار إقامة المخيمات داخل قطاع عزة وإقامة وتشغيل "مطبخ إنساني" لإعداد وجبات يوميًّا يتم نقلها إلى القطاع

- وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ قنا يتفقدان مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة ضمن 6 مراكز علاجية جديدة.

- وتتابع التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية والحجز الداخلي للمرضى في أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة قنا.

- مشروع مودة يطلق المرحلة الخامسة من التدريبات المتخصصة للمخطوبين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وينفذ تدريبات لإجمالي ٥٣٤ شاب وفتاة على مستوى 5 محافظات.

الثلاثاء 30 يناير :

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية مبادرة "أفراحنا" لتجهيز 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية في 19 محافظة بالتعاون مع جمعية "حنان الدنيا" وتعلن عن تقديم الوزارة دعما ماديًا لكل عروس بقيمة 4000 جنيه.

- القباج تشهد ختام الموسم الثالث لمبادرة «واحدة جديدة» وتؤكد أن المرأة تحظى بثقة ودعم القيادة السياسية، وحقوق المرأة في مقدمة أولويات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاهتمام بالمرأة وبدورها جزء لا يتجزأ من التنمية.

- القباج تجتمع بفريق عمل برنامج 2 كفاية وتستعرض الرؤية الاستراتيجية للبرنامج للفترة المقبلة في ضوء جهود الوزارة للتصدى للأزمة السكانية.

- برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة.. اللجنة العليا للأسر البديلة تعقد اجتماعها واللقاء يناقش طلبات وتظلمات الراغبين في كفالة الأطفال.

 الأربعاء 31 يناير :

- التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة جديدة ضمن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"  تستهدف أبناء مصر كريمي النسب فوق 18 عاماً حرصاً من الوزارة على دعم وتمكين الأبناء.

- وزارة التضامن الاجتماعي توفر عددا من سيارات نقل مياه الشرب للوديان والتجمعات البدوية في محافظة جنوب سيناء.. والمحافظ اللواء خالد فودة يوجه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى لدعمها للمحافظة في العديد من المجالات المختلفة.

- بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.. السيد رئيس مجلس الوزراء يلتقي مريم المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر.. والقباج تستعرض أوجه التعاون مع نظيرتها القطرية في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة.

الخميس 1 فبراير:  

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل باتريشيا دانزي مدير عام الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوفد المرافق.. واللقاء يناقش جهود الاغاثة فى غزة والخدمات المقدمة للاجئين في مصر

- ضمن فعالياته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد ندوة ثقافة الزواج عبر الإنترنت.. واللقاء يوصي بتفعيل الشراكة بين المؤسسات المختلفة من أجل رفع الوعي بثقافة الاختيار في الزواج.

https://fb.watch/pZLxxPOKLI/?mibextid=Nif5oz

وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

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