أدى مهمته.. معتمد جمال يعتذر عن الاستمرار في جهاز الزمالك مع جوميز

اعتذر معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك عن عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك بعد تولي البرتغالي جوزيه جوميز القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وأكد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن معتمد جمال أحد أبناء النادي المخلصين، وكان له دور إيجابي مع الفريق في الفترة الماضية وتحمل المسؤولية في ظروف صعبة لكنه نجح باقتدار في أداء مهمته مع الفريق.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن مجلس الإدارة متمسك بالاستفادة من معتمد جمال في أي منصب خلال الفترة المقبلة لأنه أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين.

وأختتم رئيس نادي الزمالك قائلا : "أوجه الشكر لمحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى على الفترة التي قضاها مع الفريق" مؤكدا أن النادي لا ينسى أبنائه المخلصين ويسعى للاستفادة منهم في أي منصب لخدمة النادي.

وكان معتمد جمال تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.