محافظ الغربية يؤكد استمرار الحملات التموينية على المخابز بنطاق المحافظة

رحمي ضبط 8 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء وتحرير 12 محضرا لمخابز

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتشديد الرقابة والحملات التموينية على المخابز، لمتابعة سير العمل وانتظامه والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المقررة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، جاء ذلك خلال متابعته الحملة التموينية التي قامت بها مديرية التموين فجر اليوم للمرور علي المخابز البلدية للتأكد من عدم تلاعب أصحاب المخابز في الأوزان وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز.

وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا إنتاج خبز ناقص الوزن شريحة أولى وثانية ومحضرين لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين.



وفي السياق ذاته تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط سيارة نقل محملة بعدد ١٦٠ شكارة بإجمالي 8 أطنان دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية، وذلك قبل بيعها في السوق السوداء للتربح ماليا دون وجه حق وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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