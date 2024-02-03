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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

صدى البلد

 عقب تفقده الأعمال النهائية بالمتحف المصري الكبير، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف.

وخلال جولته بالمنطقة المحيطة، تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، والذي تنفذه إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يمتد الممشى بطول 1.270 كم ومقسم إلى 3 أجزاء، ويتراوح عرض الممشى بين 11.5 م وحتى 27.5 م.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تتم متابعة أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم، إضافة إلى المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وأعمال تجميل الأسوار، فضلا عن وسائل الإنارة، وتطوير الأرصفة على جانبي الطريق.

وأضاف أنه تتم أيضا متابعة أعمال التطوير بميدان الرماية، التي تشمل أعمال تنسيق الموقع وتحويل المرافق وتوسعة الطريق، وجار الانتهاء من مختلف الأعمال في المنطقة، بداية من ميدان الرماية، حتى أسفل الطريق الدائري، مع الوضع في الاعتبار مراعاة المعايير الجمالية للأعمال المنفذة؛ للظهور بالشكل الحضاري، ورفع المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولا بأول، بمحيط المتحف المصري الكبير، فضلا عن متابعة أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي، بدءًا من طريق مصر الإسكندرية حتى طريق المنصورية، حيث يتم رفع كفاءة المنطقة بما يتضمنه ذلك من تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة، وأعمال التشجير إلى جانب رفع المخلفات.

        

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