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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

10 قوافل دعوية كبرى عن جبر الخواطر.. الجمعة

أئمة الأوقاف
أئمة الأوقاف

تنطلق الجمعة القادمة الموافقة (9/ 2/ 2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وجاء بيان القوافل الدعوية على النحو التالي:

مائة ندوة عن معاني أسماء الله الحسنى

كما تقوم وزارة الأوقاف بعقد لقاءات تثقيفية بأول مائة مكتبة من المكتبات العامة بالمساجد الكبرى عن: (معاني أسماء الله الحسنى) بمائة مكتبة بحضور الأئمة والواعظات بالمديريات الإقليمية ، بداية من يوم السبت الموافق 3 /2 / 2024م.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبرامج التثقيفية للطفل والناشئة ، وإيمانًا منها بأهمية بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية الجانب المعرفي والإيماني، ومساهمة منها في وضع لبنة جديدة تهدف إلى الاهتمام بالطفل وحقه في الوعي والتثقيف.

الجمعة خطبة الجمعة قوافل دعوية المفاهيم الخاطئة وزارة الأوقاف

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