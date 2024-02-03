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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتشاد 120 ألفا في برلين للمشاركة بالجولة الأخيرة للاحتجاجات ضد اليمين المتطرف

مظاهرات المانيا
مظاهرات المانيا

خرج نحو 120 ألف شخص إلى شوارع برلين اليوم السبت في الأسبوع الرابع من الاحتجاجات ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.


وجرت احتجاجات أيضًا في مدن مثل دريسدن وهانوفر، في إشارة إلى القلق المتزايد بشأن الدعم الشعبي القوي لحزب البديل من أجل ألمانيا.


وقالت الشرطة إن الناس ما زالوا يتدفقون على مبنى البرلمان الرايخستاغ في برلين، حيث تجمع المتظاهرون تحت شعار 'نحن جدار الحماية' للاحتجاج على التطرف اليميني وإظهار الدعم للديمقراطية.

وكتب المستشار أولاف شولتس على موقع X: 'سواء في آيزنباخ أو هومبورغ أو برلين: في المدن الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد، يجتمع العديد من المواطنين للتظاهر ضد النسيان، وضد الكراهية وخطاب الكراهية'.


وقال إن الاحتجاجات كانت 'إشارة قوية لصالح الديمقراطية ودستورنا'.
أثار نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا المخاوف بين الأحزاب الرئيسية في ألمانيا، التي تخشى أن يتمكن من اكتساح ثلاث انتخابات في شرق ألمانيا في سبتمبر، على الرغم من أن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت انخفاضا طفيفا في دعم حزب البديل من أجل ألمانيا.

 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة فورسا أن دعم حزب البديل من أجل ألمانيا انخفض إلى أقل من 20% للمرة الأولى منذ يوليو/تموز، حيث أشار الناخبون إلى المظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد اليمين المتطرف باعتبارها القضية الأكثر أهمية.


وبحسب الاستطلاع، لا يزال حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الثاني خلف حزب المحافظين المعارض الرئيسي بنسبة 32%، بينما حصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إلى يسار الوسط بزعامة شولتس على المركز الثالث بنسبة 15%.


وجاءت الاحتجاجات في أعقاب تقرير الشهر الماضي يفيد بأن اثنين من كبار أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا حضرا اجتماعا لمناقشة خطط الترحيل الجماعي للمواطنين من أصل أجنبي. ونفى حزب البديل من أجل ألمانيا أن يكون الاقتراح يمثل سياسة الحزب.

برلين حزب البديل المانيا

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