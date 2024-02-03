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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف عبرية: 82% من الجنود يعودون للخدمة بعد معالجتهم من الصدمات النفسية

صدى البلد

كشف تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية أن نظام الصحة العقلية العسكري في إسرائيل قام بفحص حوالي 3000 جندي، وأن معظم الجنود، حوالي  82%، الذين عولجوا من قبل ضباط الصحة العقلية منذ 7 أكتوبر الماضي سوف يعودون إلى وحدتهم، وفقا للجيش الإسرائيلي.

وتم نشر هذه الإحصائيات لأول مرة الخميس الماضي من قبل شبكة “كان” الناطقة بالعبرية وتم تأكيدها لاحقا من قبل مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي تقريرسابق، كشفتصحيفة جيروزليم بوست أن إسرائيل تواجه موجة من الصدمات النفسية الأشد خطورة منذ تأسيسها، بحسب خبراء الطب النفسي. 

وأضاف التقرير أن نظام الصحة العقلية في إسرائيل غارق بالفعل في طلبات المساعدة التي لم يتم حلها. وتمتد قوائم الانتظار لعدة أشهر، وتكافح المنظمات الصحية لإدارة العدد المتزايد من حالات الصحة العقلية، وهو حجم لم يسبق له مثيل.

وتوقع خبراء الطب النفسي مؤخرًا أن واحدًا من كل ثلاثة أشخاص في إسرائيل تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب- بما في ذلك عائلات وأصدقاء الأسرى- قد يصابون باضطرابات ما بعد الصدمة (تروما) في الأشهر المقبلة، أي 30% من السكان.

وتتعامل خطوط الاستغاثة الساخنة مع أكثر من 100.000 مكالمة، وهو أمر غير مسبوق منذ إنشاء المركز.

كما شهدت صناديق المرضى أيضًا زيادة كبيرة في الاستفسارات المتعلقة بالصحة العقلية.

على سبيل المثال، أبلغت "منظمة للخدمات الصحية" عن زيادة بنسبة 25% في استخدام الأدوية النفسية، وزيادة بنسبة 52% في الحالات المرتبطة بالقلق، وزيادة بنسبة 45% في تشخيصات ما بعد الصدمة.

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