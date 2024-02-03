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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يحرض أهالي غزة على الثورة ضد حماس

الاحتلال
الاحتلال

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوات الجيش تحرض أهالي قطاع غزة  على الثورة ضد حركة "حماس".
وذكرت الإذاعة، اليوم السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي ينشر أو يلقي منشورات يحرض فيها الأهالي الفلسطينيين في غزة ضد حماس، حيث قام بنشر أوراق تحت عنوان "الواقع"، يدّعي خلالها أن "حماس" تقتل الأطفال الفلسطينيين وتدمر كل شيء جيد.

ولم تكتف الأوراق الإسرائيلية بذلك بل تشير إلى أن عناصر ونشطاء حركة حماس يوجدون في الأنفاق وهم محميون وأحرقوا أموال الشعب الفلسطيني على هذه الأنفاق.

وفي سياق متصل، قرر ثلاثة من كبار قادة المنظومة الأمنية في إسرائيل الاستقالة من مناصبهم، بسبب عملية "طوفان الأقصى"، لكنهم لا يزالون مترددين في موعد تنفيذ القرار.


وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات في الجيش (أمان) أهارون هاليفا، هم الذين قرروا الاستقالة إثر فشلهم في التعامل مع العملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية المسلحة في السابع من أكتوبر الماضي، ولذا قرروا ترك مناصبهم، لكن عندما تسمح الأوضاع بذلك.


وأضافت القناة أن القادة الثلاثة يعتزمون مواصلة مهامهم ما دامت الحرب في الجنوب والشمال مستمرة، وما زالوا مترددين حول الوقت المناسب للاستقالة، لكنهم يفضلون هدوء الأوضاع أولاً.


يشار إلى أن الثلاثة قد اعترفوا سابقا بالمسؤولية عن الإخفاق في التحذير من هجوم "طوفان الأقصى"، الذي بدأته حركة "حماس" على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وإصابة نحو 5431، وأسر 239 على الأقل.

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