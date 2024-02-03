ميرنا نور الدين .. أنوثة وأناقة في أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "

تألقت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابة مرتدية فستان ازرق مطرز بالذهبي وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات الجذابة من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

