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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف شوارع عمارات محدودي الدخل وتحويل التيار الكهربائي من هوائي لـ"أرضى" بمطروح

اعمال الرصف بمطروح
اعمال الرصف بمطروح

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال الرصف لشوارع عمارات محدودي الدخل وأمام مصلحة الضرائب العقارية والضرائب العامة ومستشفي الصدر ، وتركيب بلاط الانترلوك والارصفة ، ضمن الخطة الاستثمارية الاضافية 2022-2023 المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، تنفيذ الشعبة الهندسية بمتابعة للأعمال مجلس المدينة.

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال زرع الكابلات الارضية خلف المنطقة الازهرية بغوط رباح وجارى استكمال باقى الاعمال بتحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضى لتحسين مستوى الكهرباء بالمنطقة ضمن خطة الخطة 2023-2024 ، تحت إشراف لجنة برئاسة مديرية الإسكان وعضوية مجلس المدينه.

وقال عبد المجيد بأن العمل علي قدم وساق حيث جاري رفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7 ، ضمن خطة الرصف 2023-2024 ، وذلك بعد نقل جميع الاكشاك العشوائية ، تمهيداً لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف ، تلبية لمطالب أهالي المنطقة .

وأشار رئيس المدينة الي الأعمال الجارية بشارع المجمع بالكيلو ٢ خلف الموقف من الطريق الدولي ، بوضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق ، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية ، ضمن خطة الرصف 2023-2024 .

وأشار  الي الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر ، وتركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك ، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم .
 
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوي التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين .

ويناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الاهالي بالحفاظ علي أعمال الرصف الحضارية لكي يليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها والا سيتم تعرض المتسبب في اتلاف أعمال الرصف للمسئولة القانونية ، مؤكدا الي أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح ، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة .

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