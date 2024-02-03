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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطر تتأهل لنصف نهائي كأس آسيا وتضرب موعدا مع إيران

صورة من المباراة
صورة من المباراة

تأهل منتخب قطر إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم آسيا؛ بعد الفوز على نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا وتستمر حتى 10 فبراير 2024ـ لتضرب موعدا مع منتخب إيران.

افتتح منتخب قطر التسجيل، عن طريق قائده، حسن الهيدوس، في الدقيقة 27، لكن الهدف احتسب لـ أوتكير يوسوبوف؛ لتسجيله في مرماه، وعادل النتيجة لأوزبكستان، اللاعب إيديلجون هامروبيكوف، في الدقيقة 59، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، والتي حُسمت نتيجتها لمنتخب قطر.

وأعلن المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لمنتخب قطر، تشكيل العنابي، صاحب الأرض والجمهور مستضيف بطولة كأس آسيا 2023، لمواجهة منتخب أوزبكستان في الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الاسيوية المقامة حاليا حتى 10 فبراير.

ودخل منتخب قطر، المباراة؛ بعد تصدره مجموعته بـ3 انتصارات علي كل من لبنان بثلاثية نظيفة ، وطاجيكستان بهدف نظيف، والصين بنفس النتيجة، فيما تغلب في دور الـ 16 علي فلسطين 2-1.

بينما دخل منتخب أوزباكستان، المباراة، بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة بدور المجموعات امام الهند 3-0 وتعادلين أمام سوريا 0-0، وأستراليا 1-1، فيما حقق الفوز على تايلاند بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

تشكيل منتخب قطر 

مشعل برشم، بيدرو ميجيل، المهدى على، محمد وعد، طارق سلمان، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، لوكاس مينديز، المعز على، أحمد فتحي، جاسم جابر.

تشكيل منتخب أوزبكستان

حراسة المرمى: أوتكير يسيوف.

الدفاع: عبد الله عبدولاييف، عمر إشمورادوف، روستامجون أشورماتوف.

الوسط: عبد العزيز تورجونباييف، أوتاتبيك شوكوروف، أوديلجون هامروييكوف، فاروخ سايفيف.

الهجوم: أوستون أورونوف، عباسيبك فايزولاييف، جلال الدين ماشاريبوف.

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