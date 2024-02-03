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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا وصلت| رد فعل ناري من ناصر ماهر بعد انتقاله إلى الزمالك

ناصر ماهر
ناصر ماهر

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك رسمياً مع ناصر ماهر لاعب وسط فريق مودرن فيوتشر لمدة أربعة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

ونشر ناصر ماهر صورا له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وكتب قائلا "استعدوا انا وصلت".

ووقع ناصر ماهر على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة، والتي انتقل بموجبها عمرو السيسي إلى مودرن فيوتشر بصورة نهائية مع إعارة كل من عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف.

يأتي التعاقد مع ناصر ماهر في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_٢١٠٠٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_٢١٠٠٢٥
IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_٢١٠٠٢٥

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