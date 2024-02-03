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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رضوى الشربيني تتحدى برودة الطقس بالفرو الناعم

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رضوي بإطلالة شتوية جذابة وهي ترتدى بالطو فرو باللون الأبيض، وبنطلون يحمل نفس اللون، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها مسندلًا على كتفيها.

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر عبر قناة CBC سفرة.

هي وبس .. برنامج نسائي عربي تقدم من خلاله محتوى مخصص للسيدات وكيفية العناية بمظهرهن، وأن يبدين قويا ترغم العديد من الظروف الصعبة التي يمررن بها.

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