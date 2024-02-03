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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فستان فوق الركبة | دارين حداد تبرز أنوثتها بإطلالة جريئة

دارين حداد
دارين حداد

شاركت الفنانة دارين حداد، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة.

وتألقت النجمة التونسية بإطلالة مثيرة مع مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها، نالت إعجاب عدد كبير من جمهورها.

وتحرص دائما الفنانة دارين حداد على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها وأدق تفاصيل حياتها، على السوشيال ميديا.

وشاركت دارين مؤخرًا فى مسلسل "الضاحك الباكى" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل، بطولة النجوم: "عمرو عبد الجليل فى دور نجيب الريحانى، ومصطفى شوقى دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحانى، رزان مغربى".

وكان أعمال دارين حداد مسلسل "بابلو"، والذى ضم كوكبة من النجوم وهم: "حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازى، عثمان محمد على، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمى".

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٣_١٥٢٣١١

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