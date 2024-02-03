متحدث الخارجية الأمريكية: هجماتنا في المنطقة لحماية مصالح واشنطن

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن ما نقوم به من هجمات هدفه حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وأضاف متحدث الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا قمنا بالهجمات الأخيرة للرد على استهداف القوات الأمريكية بالمنطقة، مشيرًا إلى أننا سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسنا والقوات الأمريكية بالمنطقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك قنوات تواصل مباشرة مع الحكومة العراقية وهناك تفاهم بين البلدين، مؤكدًا أن الضربات الأخيرة مجرد بداية ويمكن أن تتكرر مجددًا.