عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الخرشوف ؟

فوائد الخرشوف
فوائد الخرشوف

الخرشوف نوع من الخضروات، موطنه الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقد تمت زراعته لعدة قرون لأغراض الطهي والأغراض الطبية، اليوم، يتم الاستمتاع بالخرشوف في جميع أنحاء العالم لنكهته الفريدة وشكله الجذاب واحتواءه على الفوائد المذهلة.

txt

لو متقل في الأكل .. طرق بسيطة للتخلص من حرقة المعدة

txt

فطار الجمعة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الطعمية؟

فوائد الخرشوف

ووفق لموقع Timesofindea الخرشوف غني بمضادات الأكسدة، مع وجود مركبات الفلافونويد والبوليفينول في مركز الصدارة، تعمل هذه المركبات كمحاربين هائلين ضد الجذور الحرة، وهي الجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تفسد الجسم، ومن خلال تحييد هذه الجذور الحرة، قد يساعد الخرشوف في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمساهمة في الصحة العامة.

يساهم الخرشوف بشكل كبير في صحة القلب من خلال آلية مزدوجة. أولاً، يلعب محتواها من الألياف دورًا في تنظيم مستويات الكوليسترول، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ثانيا، البوتاسيوم الموجود في الخرشوف يدعم ضغط الدم الصحي، مما يضيف طبقة إضافية من الحماية لنظام القلب والأوعية الدموية.

كما تُعزى خصائص الخرشوف لتنظيف الكبد إلى مركبات مثل السينارين، تحفز هذه المركبات إنتاج الصفراء، وهو أمر ضروري لتكسير الدهون وتعزيز وظائف الكبد المثلى.

 يمكن أن يساهم دمج التفاح الأرضي في نظامك الغذائي في تحسين الصحة العامة وكفاءة هذا العضو.

الخرشوف الأمراض المزمنة البحر الابيض المتوسط التفاح البوتاسيوم تكسير الدهون تنظيف الكبد ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

موضوعات متعلقة

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

لو متقل في الأكل .. طرق بسيطة للتخلص من حرقة المعدة

4 أبراج يرفعون شعار ما محبة الا بعد عداوة .. أنت منهم ؟

بعد طلاقها .. خطوبة البلوجر أحلام عادل | صور

قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

بسيطة وأنيقة.. شريهان تلفت الأنظار بإطلالة من المتحف المصري

بسعر بسيط .. تكلفة فستان درة في حفل توزيع جوائز التميز

فلوس وشغل وعلاقات جديدة.. الأبراج الأكثر حظا في فبراير 2024

ترشيحاتنا

أمريكا وبريطانيا تنفذان ضربات على 36 هدفا للحوثيين في 13 موقعا باليمن

أول تعليق من الأهلي على التعاقد مع أبو جبل وأزمة الشناوي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 4 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا

أخبار التعليم| نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات.. اعرف درجاتك.. تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية

أقل سعر جرام ذهب اليوم 4-2-2024

كولر يطلب رحيل هذا اللاعب بشكل عاجل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

ماذا طلب بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي.. إبراهيم سعيد يكشف السر

راغب علامة يعلن موعد حفله الجديد فى باريس

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

فيديو

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ