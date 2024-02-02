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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطار الجمعة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الطعمية؟

الطعمية
الطعمية

اعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الطعمية على مائدة الإفطار يوم الجمعة، فهي من أشهر الاكلات الشعبية في مصر  وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ومصدر غني بالبروتينات والفيتامينات، وقد يساعد في إدارة الوزن، والوقاية من أمراض القلب وفقر الدم.

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فوائد الطعمية 

تحتوي الطعمية على نسبة عالية من المغذيات الدقيقة ومصدر جيد للألياف والبروتين، على هذا النحو، قد يساعد في كبح شهيتك، ودعم نسبة السكر في الدم الصحية، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

قد تشمل فوائد الفلافل ما يلي:

مساعد للهضم

الوقاية من فقر الدم

قمع الشهية

مستويات السكر في الدم

خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

أضرار الطعمية

تشمل الآثار الجانبية للفلافل ما يلي:

وبالرغم من فوائدها فهي عادةً ما تكون مقلية في الزيت، مما يزيد من محتواها من الدهون والسعرات الحرارية

زيادة خطر زيادة الوزن 

تراكم الترسبات في الشرايين وخطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي

فشل القلب والنوبات القلبية والسكتات 

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