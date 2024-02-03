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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو متقل في الأكل .. طرق بسيطة للتخلص من حرقة المعدة

حرقة المعدة
حرقة المعدة

حرقة المعدة إزعاج شائع يعاني منه الكثير من الأشخاص، وتتميز بإحساس حارق في الصدر يحدث غالبًا بعد تناول الطعام، على الرغم من أن حرقة المعدة العرضية أمر طبيعي، إلا أن النوبات المتكررة يمكن أن تكون مزعجة وقد تشير إلى مشكلة أكثر خطورة مثل الارتجاع الحمضي أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

ووفقا لموقع Timesofindea لحسن الحظ، هناك عدة طرق فعالة لمنع وتخفيف حرقة المعدة. من خلال دمج هذه الاستراتيجيات الفعالة في روتينك اليومي، يمكنك اتخاذ خطوات مهمة نحو الحصول على راحة من حرقة المعدة وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. بدءًا من الحفاظ على وزن صحي وحتى تناول نظام غذائي صحي، إليك طرق بسيطة للوقاية من حرقة المعدة.

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الحفاظ على وزن صحي

الوزن الزائد، خاصة حول البطن، يمكن أن يضغط على المعدة ويؤدي إلى التدفق العكسي لحمض المعدة إلى المريء، مما يسبب حرقة المعدة. إن اتباع أسلوب حياة صحي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر حرقة المعدة.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC)

بالنسبة لحرقة المعدة العرضية، يمكن أن توفر مضادات الحموضة أو مخفضات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية الراحة عن طريق تحييد حمض المعدة أو تقليله، ومع ذلك، من الضروري استخدام هذه الأدوية وفقًا للتوجيهات واستشارة أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من حرقة المعدة المستمرة أو الشديدة.

رفع الجزء العلوي من الجسم

حرقة المعدة أثناء الليل هي مشكلة شائعة لدى العديد من الأفراد. لتقليل احتمالية الإصابة بالارتجاع الحمضي أثناء النوم، ارفع النصف العلوي من جسمك باستخدام وسادة إسفينية أو رفع رأس سريرك، هذا الارتفاع الطفيف يمكن أن يوفر الراحة من حرقة المعدة أثناء الليل.

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