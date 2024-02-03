بالأسود الجذاب.. لجين عمران تتألق بعباءة راقية

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت لجين عمران، فى صورتها، مرتدية عباءة سوداء فضفاضة حديثة الطراز، منقوش عليها خطوط ذهبية اللون، وتفاعل الجمهور مع الصورة ، وأبدوا إعجابهم بإطلالتها، من خلال التعليقات الإيجابية.



من هى لجين عمران؟

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هي شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتي ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

انتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.