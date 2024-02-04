أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم.. متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن عودة سعر الدولار للانخفاض مرة أخرى | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

خبير اقتصادي: نسير في اتجاه انخفاض سعر الدولار تدريجيا

أكد مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أنه مازال هناك فقدان الثقة بين المواطنين بشأن حلول أزمة الدولار .

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

وجه الإعلامي أحمد موسى، نصيحة إلى كل مواطن يقوم بشراء سلع ومنتجات من مختلف الأسواق.

متحدث الخارجية الأمريكية: هجماتنا في المنطقة لحماية مصالح واشنطن

قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن ما نقوم به من هجمات هدفه حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

هل تواصل أسعار الذهب رحلة الصعود ؟ مستشار وزير التموين يجيب.. فيديو

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إنه حدث ضغط شرائي قوي جدا على السبائك والجنيهات خلال الفترة الماضية، فضلا عن الطلبات القوية وهو ما أدى لارتفاعات قوية لأسعار الذهب وهي ارتفاعات غير مبررة.

رئيس شعبة الأدوية: نقص العلاج في مصر لا علاقة له بالتهريب للخارج

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تهريب الدواء المصري إلى الخارج ليس وليد اليوم، لكنه دائمًا ما كان يتم تهريبه إلى الدول، ليس فقط إلى السودان وليبيا، ولكن يتم تهريبه إلى دول الخليج، إلا أنه خلال الفترة الحالية، توجد رقابة على المنافذ لمنع التهريب.

متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن عودة سعر الدولار للانخفاض مرة أخرى

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف ارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من قِبل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

بدأت بإعدام الكتاكيت.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة صادمة عن الأسعار

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن هناك مشكلة خطيرة تواجه الثروة الداجنة بمصر، موضحًا أنه في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023، بدأت مشكلة عدم وفرة مستلزمات الإنتاج للثروة الداجنة.

بعد سقوط شهداء| العراق يلجأ لمجلس الأمن بسبب الهجمات الأمريكية على أراضيه

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الفصائل العراقية، استهدفت عدد من المواقع العسكرية التابعة للقوات الأمريكية، ردًا على هجمات الأمس بسوريا والحدود العراقية.

بالمرتزقة .. عضو بـ"فتح" : أمريكا تقود حرب غزة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن الموقف الأمريكي يتجه نحو التصعيد وليس التهدئة؛ مؤكدًا أن إسرائيل دولة متطرفة.