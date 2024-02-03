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رئيس شعبة الأدوية: نقص العلاج في مصر لا علاقة له بالتهريب للخارج

الأدوية
الأدوية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تهريب الدواء المصري إلى الخارج ليس وليد اليوم، لكنه دائمًا ما كان يتم تهريبه إلى الدول، ليس فقط إلى السودان وليبيا، ولكن يتم تهريبه إلى دول الخليج، إلا أنه خلال الفترة الحالية، توجد رقابة على المنافذ لمنع التهريب.

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وأشار "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأدوية التي تباع على الأرصفة في دول السودان أو ليبيا، من الممكن أن تكون غير مهربة من مصر، ولكن قد تكون مغشوشة المصدر.

وأشار إلى أن صناعة الدواء لها ضوابط، وتتم تحت رقابة هيئة الدواء، بداية من المادة الخام، وحتى إنتاج الدواء وتوصيله للصيدليات.

وشدد على أن تهريب الأدوية إلى الخارج، لن يؤثر على مخزون الدواء في مصر، كما أنه ليس هناك نقص في أدوية الأورام.

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