بعد سقوط شهداء| العراق يلجأ لمجلس الأمن بسبب الهجمات الأمريكية على أراضيه

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الفصائل العراقية، استهدفت عدد من المواقع العسكرية التابعة للقوات الأمريكية، ردًا على هجمات الأمس بسوريا والحدود العراقية.

وأشارت "التميمي"، إلى أن هناك حراك سياسي في العراق، لبحث تطوارت الوضع المتوتر، خاصة بعد الهجمات الأخيرة، والاستهداف الذي استهدف منطقة "عكشات"، الذي خلف 16 شهيدًا.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استنكارات كثيرة من الحكومة العراقية، بسبب الاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع عراقية، ووقوع عشرات الشهداء.

وتابعت، أن مجلس الوزراء العراقي، أعلن الحداد لمدة ثلاث أيام من أجل الأرواح التي سقطت بسبب الاستهدافات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة، مؤكدة أن الحكومة العراقية ستتقدم بعريضة لمجلس الأمن لوضع الولايات المتحدة أمام المحاكمة بسبب زعزعة الأمن في بغداد