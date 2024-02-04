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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة: يجب وضع معايير وأسس لأفكار الحوار الوطني

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي

فتح برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، نقاشا حول إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني انطلاق المرحلة الثانية بمناقشة قضايا الاقتصاد.

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وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "أؤيد وجود حوار وطني فيه أفكار تقوم على معايير وأسس، ويتم اختيار الكوادر المشاركة بعناية".
 

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة: "للدخول في جولة ومرحلة جديدة من الحوار الوطني لابد من تغيير المعطيات، ولابد أن يكون هناك مشروعات يتم طرحها على مائدة مستديرة للحوار الوطني ولا تكون مجرد جلسات استماع".

 

وأردف: "لابد من الخروج بقرارات معينة يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة".


 

الحوار الوطني

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