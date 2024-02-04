من هو المدرب المرشح لمنتخ مصر؟.. فيتوريا يرفض الفرصة

كشف وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي السابق، عن المدرب الأفضل لتولي تدريب منتخب مصر، في الفترة المقبلة، حال رحيل البرتغالي روي فيتوريا، من تدريب الفراعنة.

منتخب مصر

من هو المدرب الأمثل لتدريب المنتخب ؟

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس: "أنا شايف إن موسيماني (مدرب الأهلي السابق) أو حسام حسن، هما الأصلح لتدريب منتخب مصر حال رحيل فيتوريا".



وأضاف: "موسيماني لديه أخطاء فنية تتلافى مع المنتخب، أبرزها الراحات الكثيرة التي يعطيها للاعبين" مضيفًا: "مدرب المنتخب لازم يكون عبقري ومبدع يفكر بره الصندوق".

وتابع: "مين اللي عمل فرقة صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا؟ موسيماني".

وأكمل: "حسام حسن، يعتمد دائمًا على اللاعبين الصغار وممكن يعمل بيهم حاجة، مدير فني منتخب مصر لازم ميكونش نمطي ولازم ميكونش ساعة سويسرية ويكون قادرًا على تطوير أداء اللاعبين".

فيتوريا يتمسك بمهمته مع منتخب مصر ويرفض عرض الشباب السعودى

رفض روى فيتويا المدير الفني لمنتخب مصر، عرضًا لتدريب الشباب السعودى خلال المرحلة المقبلة، متمسكًا باستكمال مهمته مع المنتخب الوطنى.



وكشف مصدر مقرب من فيتوريا إن المدرب البرتغالى تلقى عرضين من السعودية خلال الساعات الأخيرة، لكنه رفضهما مؤكدا أنه يرغب في استكمال مهمته مع الفراعنة معلقًا: "حزين على ما حدث في كوت ديفوار وأتمنى تحقيق شيء لمنتخب مصر لاسعاد الجماهير".



ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا غدا الأحد، لمناقشة التقارير الفنية والطبية والإدارية بشأن مشاركة منتخب مصر فى أمم أفريقيا والخروج من دور الـ16، بجانب حسم موقفه من فيتوريا.

منتخب مصر

اعتذار اتحاد الكرة

تقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم بإعتذار للشعب المصرى عبر بيان رسمي عقب خروج المنتخب من بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار من دور الـ16 أمام منتخب الكونغو بركلات الترجيح، كما أكد اتحاد الكرة فى بيانه عقد اجتماع عاجل يوم الأحد المقبل لإصدار بعض القرارات الهامة.

وجاء نص البيان كالتالى:

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بالاعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة ، علي ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة.



كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي.



وإذ يؤكد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي أنه جزء من نسيج الشعب المصري ويشعرون بما تشعر به الجماهير المصرية، فإن المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الأحد الموافق 4 / 2 / 2024 لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبة ولن يدخر الاتحاد أي جهد أو فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحة المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.