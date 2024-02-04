حرب مفتوحة .. أول تعليق من الحوثي بعد القصف الأمريكي لليمن

علق عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثيين علي القحوم على الغارات الجوية والعدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.

في حسابه على منصة "إكس"، كتب علي القحوم: "الآن غارات جوية وعدوان أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى في عدوان مستمر ولا يتوقف وهي حرب مفتوحة وعليهم تحمل الضربات والردود اليمانية، وهي قائمة وكانت وستكون، ولم تتأخر واليد قابضة على الزناد وبنك الأهداف ينفذ وبشكل سريع ولا تأخير فيه".

وأضاف القحوم: "اليمن لها اليد الطولى ولديها من القدرات والصناعات العسكرية الدفاعية المتطورة ما يمكنها من الدفاع عن سيادة واستقلال وحماية اليمن، ولها من البأس الشديد الذي يألم الأعداء والمحتلين ويجعلهم في حالة من التخبط والفشل والحساب ألف حساب لليمن وقائدها الشجاع وفخر الأمة وشعبها العظيم والمعطاء ومؤسستها العسكرية والأمنية والإجماع الوطني، وهي معادلة ثابته لن تتغير مطلقا، وهي متلازمة مع تغير موازين القوى وقواعد الاشتباك".

وأردف: "اليمن ستستمر في نصرة فلسطين وغزة مهما كان ومهما يكن حتى وقف العدوان الاسرائيلي الأمريكي البريطاني ورفع الحصار عنها .. كما أن الأمريكي والبريطاني لازال في حالة من الغطرسة والجبروت والغرور والتوجهات العدائية، وهي حتما ستسقط باذن الله، وفي الوقت نفسه لم يعتبروا مما مضى وما هو حاصل ويحصل في ميدان المواجهة وفي معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، واليمن في جعبتها ما يحقق ذلك وقد برهنت بالقول والفعل المشهود والمؤثر والأيام والساعات حبلى بالمفاجئات والقادم أعظم وعلى الباغي تدور الدوائر".

وفجر اليوم الأحد، صرح مسؤولان أمريكيان بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أهدافا للحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية وطائرات "إف/إيه 18" واستهدفتا ما لا يقل عن 30 هدفا في 10 مواقع على الأقل.