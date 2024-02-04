مواصفات سامسونج جلاكسي S24.. ومفاجأة بشأن قوة البطارية

مواصفات سامسونج جلاكسي S24.. هو أحدث هاتف ذكي من سلسلة Galaxy S التابعة لشركة سامسونج والذي يأتي بالعديد من المميزات والتحسينات الرائعة، لعل أبرزها دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، إليكم فيما يلي مواصفات سامسونج جلاكسي S24.

مواصفات سامسونج جلاكسي S24

التصميم: تبلغ أبعاده 147 × 70.6 × 7.6 مليمتر، يزن 168 جراما، يتمتع بواجهة زجاجية محمية بطيقة Gorilla Glass Victus 2، مع ظهر زجاجي محمي بـ Gorilla Glass Victus 2، مع إطار من الألومنيوم، يدعم الهاتف مقومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP68 يمكنه البقاء تحت الماء حتي عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة.

الشاشة: بقياس 6.2 بوصة، من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X، توفر معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع 19.5: 9.

المعالج: ثماني النواة Exynos 2400 المصنع بدقة 4 نانومتر من سامسونج.

الذاكرة: بسعة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، و8 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، و 8 جيجابايت رام + 512 جيجابايت.

نظام التشغيل: واجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

الكاميرا الخلفية: رئيسية (واسعة) بدقة 50 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 10 ميجابكسل، (الكاميرا المقربة) بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: بدقة 12 ميجابكسل.

البطارية: بقوة 4000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات، ولاسلكي بقدرة 15 وات ولاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات.

الاتصال: بشبكة الجيل الخامس 5G، شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM، شريحة اتصال مزدوجة SIM، واي فاي 7.

ميزات أخرى: قارئ بصمات الأصابع بصري (مدمج تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مكبرات صوت استريو، دعم تجربة سطح المكتب Samsung DeX، و Wireless DeX.

سامسونج جلاكسي S24

سعر سامسونج جلاكسي S24 في السعودية

يبلغ سعر جلاكسي S24 في السعودية، حوالي 3.549 ريالا سعوديا، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.