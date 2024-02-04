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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفعال متهورة للحوثيين.. وزير الخارجية البريطاني يتحدث عن الغارات الجوية باليمن

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن لندن وواشنطن نفذتا المزيد من الضربات على أهداف عسكرية للحوثيين.

وأضاف كاميرون أن أفعال الحوثيين المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر وتهدد حرية الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، ويجب أن تتوقف.

وقالت بريطانيا إنها شاركت في موجة ثالثة من "الضربات المؤاتية والمستهدفة" أهدافا تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.

وذكر وزير الدفاع جرانت شابس في بيان: "شاركت القوات الجوية الملكية في موجة ثالثة من الضربات المؤاتية والمستهدفة أهدافا عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن".

وأضاف "تحركنا جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين، بدعم العديد من الشركاء الدوليين ومن منطلق الدفاع عن النفس وبما يتفق مع القانون الدولي".

وفجر اليوم الأحد، صرح مسؤولان أمريكيان بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أهدافا للحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية وطائرات "إف/إيه 18" واستهدفتا ما لا يقل عن 30 هدفا في 10 مواقع على الأقل.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر أمس السبت، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

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