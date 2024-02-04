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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل: ندوة للتوعية في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي بالإسماعيلية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة فى مجال مكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وذلك بشركة 2M الكتريك بالمنطقة الصناعية الاولى ، تناولت عدة موضوعات من بينها : أهمية التوعية بالآثار التي تترتب على الإدمان سواء داخل سوق العمل وعلى المجتمع بصفة عامة ، و أنواع المخدرات وصورها ، وآثارها المدمر على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً، وعرض قصة حقيقية لمدمن تم تعافيه من الإدمان بمساعدة صندوق الإدمان ، وتقديم أرقام هواتف الخدمة السريعة لأي مدمن يريد المساعدة فى الإقلاع عن الإدمان ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوطة بها فى نشر التوعية والتثقيف بأهم القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة ، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوعية وتثقيف العاملين فى المنشآت المختلفة حول كافة القضايا المجتمعية التى تهم سوق العمل والعمال وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بالقاء الندوة سناء عاطف من صندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة الوزراء والتضامن الاجتماعى ، وشارك فى إعدادها باسم منصور مدير إدارة التدريب بالشركة ، والسيد حسين نائب مدير الموارد البشرية ، كما أشرف على الندوة جيهان رمزى مدير إدارة علاقات العمل ، وسالى مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية ، ومؤكداً على إستمرار ندوات التوعية فى مختلف المجالات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة للتوعية حول الحقوق والواجبات وما نصت عليه أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

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