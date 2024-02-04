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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الدقهلية: بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم

أكد  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم  البدء فى تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية من طلاب الصف الثالث الإعدادي  ولمدة 15 يوم عمل وفقا للضوابط المنظمة لها.

وأضاف وكيل الوزارة، أن خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية تبدأ بقيام الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

وأشار إلى أن الخطوة التالية يتم سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة ثم يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة بمدرسة بن لقمان بعد تحديد موعد من الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

وكانت مديرية التربية والتعليم   قد أعلن أمس السبت نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وكانت نسبة النجاح ٩٣،٦% وعدد الطلاب الحاضرين بكل إدارة تعليمية ١٠٨الف ٣٦٩ طالب وطالبة وجاء ترتيب الإدارات التعليمية حسب المجموع كالاتى إدارة دكرنس على ٩٧،٩% ومنية النصر ٩٧،٣%  وشرق على ٩٧،٢% وبنى عبيد ٩٧% والجمالية ٩٦،٤% وشربين ٩٦،٢% وميت سلسيل ٩٥% و  إدارة غرب المنصورة التعليمية ٩٤،٨% وإدارة تمى الأمديد ٩٤،٦% والسنبلاوين ٩٣،٩% وبلقاس التعليمية ٩٣،١% وميت غمر ٩١،٦% والمنزلة ٩١،٥% وطلخا ٩١،٥% و  المطرية٩٠،٢% وأجا ٨٩،٨% ونبروه ٨٧،٣%.

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