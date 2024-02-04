200 جنيه بالجرام.. ضربة حكومية قاصمة للذهب والدولار وتحقيق خسائر كبيرة| ماذا يحدث؟

جاء قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي برفع الفائدة بجانب اتفاق صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القرض المقدم لمصر سببا واضحا في تراجع أسعار الذهب والدولار في السوق السوداء.

البنك المركزي

هبوط سعر الذهب

وواصل سعر الذهب اليوم الاحد 4 فبراير تراجعه الكبير وانخفض سعر الجرام بنحو 125 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس السبت.

وكان سعر جرام الذهب انخفض بشكل مفاجئ بنحو 200 جنيه خلال تعاملات أمس، بعد تراجع ملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وجاءت اسعار الذهب اليوم كالتالي:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2383 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3064 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3575 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 4086 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة بانخفاض 15.23 دولار بنسبة 0.74% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

الذهب

نزولا قياسيا للدولار

كما سجل الدولار في السوق السوداء نزولا قياسيا ليتدوال في حدود الـ 55 جنيه و57 جنيه، بعدما كان مسجلا نحو 75 جنيه الخميس الماضي.

هذا وقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وتراجعت أسعار الدولار بقوة مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية حيث خسر سعر الدولار نحو 10 جنيهات تقريبا.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية، مع مستهل تعاملات اليوم الأحد 4-2-2024 دون أي تغيير منذ يوم الخميس الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري، حوالي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع داخل بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه في بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، المشرق،بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

ووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

الدولار

الذهب الآن يشهد هبوطا

وفي هذا الصدد، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن أسعار الذهب الآن تشهد هبوطا، وأن ذلك ناتج بعد الهبوط في سعر الدولار بالسوق السوداء، موضحًا أن سوق الذهب بداية من الشهر الحالي، يشهد عدم شراء أو بيع.

وأضاف نجيب ـ أن توقف المواطنين عن شراء الذهب خلال الأيام الماضية، كان له تأثير كبير في تراجع الأسعار التي تشهدها الأسواق الآن.

ولفت إلى أن المواطنين عليهم عدم الشراء في هذه الفترة، حتى يكون هناك استقرار في الأسعار، وحذر المواطنين من عدم ثبات أسعار الذهب، وأن أسعار الذهب بداية من يوم الإثنين سيكون هناك سعر جديد للذهب.

وأشار إلى أن سعر الذهب في رمضان يكون مستقر، ولكن في نهاية شهر رمضان، يكون هناك ارتفاعات بسبب الزواج وإجازات الأعياد.

نادي نجيب

الضربات لتجار السوق السوداء

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، أن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للدولار مقابل الجنيه المصري.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى سيناريوهين يمكن أن يفسران تراجع سعر الدولار في السوق السوداء، الأول، يتعلق بالضربات الأمنية الكثيفة التي تم توجيهها لتجار السوق السوداء والقبض على عدد كبير من المتعاملين فيها، وهذا قد يكون سببًا في تراجع سعر الدولار.

وتابع: والثاني يتعلق بتراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد أن وصلت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا الانخفاض في الطلب قد يدفع المضاربين إلى تهدئة الأسعار.

بالإضافة إلى ضخ كمية كبيرة من الدولار في السوق عن طريق البنوك، مما قد يساهم في استقرار سعر الدولار.