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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

هبوط مفاجئ.. تراجع 500 جنيه خلال 24 ساعة| ماذا يحدث لأسعار الذهب؟

الذهب
الذهب

واصل سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، تراجعه الكبير، وانخفض سعر الجرام بنحو 125 جنيها مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه مساء أمس، وكانت أسعار الذهب انخفضت أمس في مصر خلال التعاملات المسائية بما قيمته 100 جنيه للمرة الثالثة بعد هبوط صباحي بحوالي 300 جنيه ليصبح إجمالي الهبوط 400 جنيهاً، وذلك بعد تراجع ملحوظ لسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

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أسعار الذهب اليوم

  • تراجعت أسعار الذهب عيار 14 عند نحو 2383 جنيها للجرام.
  • هبط سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3064 جنيها للجرام.
  • وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3575 جنيه للجرام.
  • انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 4086 جنيها للجرام.
  • تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 28600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية وبالتالي التداولات على السلع والمعادن ومنها الذهب.

وانخفض سعر الذهب عالميَا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة بانخفاض 15.23 دولار بنسبة 0.74% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 30 يناير، حيث انخفضت عقود شراء الذهب بمقدار 35264 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 35156 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء وبيع الذهب مما يعني عدم يقين الأسواق في أوضاع الاستثمار في الذهب حالياً، يأتي هذا بسبب عدم الاستقرار في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينعكس على الطلب الغير واضح على الذهب.

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ومن جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب باستثناء التداول خارج البورصة، انخفض بنسبة 5% إلى 4448.4 طن ذهب في عام 2023، لكنه ظل قوياً مقارنة بمتوسط عشر سنوات بسبب عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقريره أن الطلب على الذهب متضمن التداولات خارج البورصة والمصادر الأخرى، ارتفع بنسبة 3٪ إلى مستوى قياسي سنوي جديد عند 4898.8 طن ودعم نمو متوسط سعر الذهب لعام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 1940.54 دولار.

كما استمرت سلسلة مشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى كبير بداية من عام 2022، لتصل مشتريات البنوك المركزية إلى 1037.4 طن في عام 2023، بانخفاض 4٪ عن المستوى القياسي لعام 2022.

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