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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: انعقاد 89 درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف المحافظات

واعظات الأوقاف
واعظات الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار العناية  بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، من خلال رسائلها المتعددة، أقيم (89) درسًا من الدروس العلمية والدعوية المنهجية لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات، واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

الأوقاف: انعقاد 89 درسًا منهجيًّا للواعظات بمختلف المحافظات

ففي مديرية أوقاف القاهرة، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣٢) مسجد، منها مسجد حسن الشربتلي، ومسجد السيدة خديجة.
وفي مديرية أوقاف الجيزة، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣) مساجد، منها: مسجد المدينة الجامع، ومسجد موسى بن نصير.
وفي مديرية أوقاف الفيوم، أقيم الدرس المنهجي بمسجد عمر بن الخطاب.
وفي مديرية أوقاف سوهاج، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٧) مساجد، منها: مسجد النور، ومسجد آل العسكري.
وفي مديرية أوقاف الشرقية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٧) مساجد، منها: مسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣) مساجد، منها: مسجد البرهامي، ومسجد الكبير.
وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣) مساجد، منها: مسجد الكبير، ومسجد: الهدى.

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وفي مديرية أوقاف بورسعيد، أقيم الدرس المنهجي بمسجد أبو بكر الصديق.
وفي مديرية أوقاف المنوفية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٥) مساجد، منها: مسجد الهدى، ومسجد القديم.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (١٠) مساجد، منها: مسجد الكبير، ومسجد البحري الجديد.
وفي مديرية أوقاف المنيا، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٢) مسجد، مسجد ابو بكر الصديق، ومسجد قباء.
وفي مديرية أوقاف مطروح، أقيم الدرس المنهجي بمسجد أحد.
وفي مديرية أوقاف الغربية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٧) مساجد، منها: مسجد الدماطي، ومسجد العمري.
وفي مديرية أوقاف بني سويف، أقيم الدرس المنهجي بعدد (٣) مساجد، منها: مسجد الشرقي، ومسجد النصر.
وفي مديرية أوقاف البحيرة، أقيم الدرس المنهجي بمسجد الهداية، ومسجد الشناوي القبلي.
وفي مديرية أوقاف أسيوط، أقيم الدرس المنهجي بمسجد الرحمة، ومسجد البقلي.

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