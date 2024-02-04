أعلنت وزارة الأوقاف أن (2024 ) عام استثنائي في بناء المساجد وصيانتها وترميمها، فمنذ بداية العام الحالي 2025 ترتفع وتيرة افتتاح المساجد في مصر، فخلال شهر واحد فقط (شهر يناير2024م)، تم افتتاح (80) مسجدًا ، منها (64) مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا و (16) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

الأوقاف تفتتح 120 مسجدًا مع بداية عام 2024

وسيتم افتتاح ( 23 ) مسجدًا خلال هذا الأسبوع الجاري ، منها : افتتاح مسجد الفردوس بمحافظة الشرقية يوم الأربعاء القادم ، و(22) مسجدًا الجمعة القادمة، منها: ( 19) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ وهي الأرقام التي تشير إلى افتتاح نحو مسجدين إلى ثلاثة يوميًّا.

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من1 / 1 / 2024م حتى الجمعة 9/2/2024م (120) مسجدًا، منها (98) إحلالًا وتجديدًا ، و(22) صيانة وتطويرًا ، كما بلغ ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 558) مسجدًا منها ( 435 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 123 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى9 / 2 / 2024م عدد ( 11580 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (991) مليون جنيه.

للأسبوع الثاني على التوالي استمرار مبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا ، أقيمت فعاليات مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والتي تستمر حتى 8 فبراير 2024م، من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر بستة آلاف مسجد وسط إقبال منقطع النظير.

ويتم مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وأكد أولياء الأمور أن جهود وزارة الأوقاف غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم، وأن مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" تقدم منهجًا عظيمًا في بناء النشء فكريًّا واجتماعيًّا وأخلاقيًّا وسلوكيًّا، وتعد جيلًا قادرًا على تحمل المسئوليّة، وأن المبادرة تسهم في تربية الأطفال على القيم الدينية والوطنية والتسامح وقبول الآخر، كما تسهم في فهم صحيح الدين، فتعلم الطفل للقرآن الكريم وبيان معانيه ومقاصد السور يساعده على طلاقة القراءة والكتابة، ويمنحه القدرة على التعبير، فضلًا عن التربية الصحيحة على الآداب والأخلاق.