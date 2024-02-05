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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أمّن نفسك .. إزاي تعرف مراقبة زوجتك لـ موبايلك

أمن نفسك..إزاي تعرف
أمن نفسك..إزاي تعرف إن مراتك مراقبة موبايلك

مع انتشار الهواتف الذكية، أصبح من السهل على الأشخاص مراقبة أنشطة الآخرين على الإنترنت يمكن أن يكون هذا الأمر مقلقًا، خاصةً إذا كنت قلقًا من أن زوجتك قد تراقب هاتفك. في هذا التقرير، سنقدم بعض العلامات التي تدل على أن زوجتك قد تراقب هاتفك.

علامات تدل على أن زوجتك تراقب هاتفك:

• تغير سلوكها: قد تصبح زوجتك أكثر فضولًا بشأن أنشطتك على الإنترنت، أو قد تبدأ في طرح أسئلة حول الأشخاص الذين تتواصل معهم.

• طلب معرفة كلمة المرور الخاصة بك: قد تطلب زوجتك معرفة كلمة المرور الخاصة بهاتفك، أو قد تحاول الوصول إلى هاتفك دون علمك.

• تغيير في استخدام هاتفها: قد تبدأ زوجتك في استخدام هاتفها بشكل أكثر من المعتاد، أو قد تصبح أكثر سرية بشأن استخدامها لهاتفها.

• تطبيقات جديدة: قد تجد تطبيقات جديدة على هاتفك لم تقم بتثبيتها بنفسك.

• رسائل غريبة: قد تتلقى رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني غريبة على هاتفك.

 

ماذا تفعل إذا اكتشفت أن زوجتك تراقب هاتفك؟

 

• تحدث معها: من المهم أن تتحدث مع زوجتك عن مخاوفك. حاول أن تفهم سبب رغبتها في مراقبة هاتفك.

• ضع حدودًا: إذا كنت لا تشعر بالراحة مع مراقبة زوجتك لهاتفك، فضع بعض الحدود. على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منها احترام خصوصيتك وعدم مراقبة هاتفك دون علمك.

• استخدم تطبيقات الأمان: هناك العديد من تطبيقات الأمان التي يمكن أن تساعدك في حماية هاتفك من المتطفلين. يمكنك استخدام هذه التطبيقات لتغيير كلمة المرور الخاصة بك، أو لإخفاء بعض التطبيقات، أو لتتبع استخدام هاتفك.

من المهم أن تتحدث مع زوجتك عن مخاوفك إذا كنت تعتقد أنها تراقب هاتفك.

من خلال التواصل الصريح والصادق، يمكنك حل هذه المشكلة والحفاظ على علاقة قوية.

ملاحظة:

هذا التقرير لا يُشجع على التجسس على زوجتك أو على أي شخص آخر.

من المهم أن تحترم خصوصية الآخرين وأن تحصل على موافقتهم قبل مراقبة أنشطتهم على الإنترنت.

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