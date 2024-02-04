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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مرتديًا الزي العسكري.. زيلينسكي يزور الجبهة في زابوريجيا

صدى البلد

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، الجبهة في منطقة زابوريجيا وقرية روبوتين الواقعة على خط المواجهة الجنوبي.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال زيلينسكي اليوم الأحد إنه زار القوات في قرية روبوتين، والتي استعادتها كييف من القوات الروسية الصيف الماضي ولكنها تتعرض مرة أخرى لهجوم عنيف.

واستعادت كييف القرية الصغيرة في منطقة زابوريجيا الجنوبية في أغسطس من العام الماضي فيما وصفته بأنه نجاح كبير في الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت روبوتين لهجوم بلا هوادة من قبل القوات الروسية، وهي واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية على الجبهة الجنوبية.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "منطقة زابوريجيا. روبوتين. موقع اللواء الميكانيكي 65. تحدثت مع المدافعين وشكرتهم وقدمت جوائز الدولة"، مضيفًا “إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم”.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على فيسبوك الرئيس وهو يرتدي الزي العسكري ويلتقي بجنود في غرفة مظلمة تشبه قبوًا تحت الأرض.

وقال زيلينسكي للمقاتلين: "يشرفني أن أكون هنا اليوم لمكافأتكم، لأن لديكم مهمة صعبة وحاسمة على عاتقكم لصد العدو والانتصار في هذه الحرب".

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