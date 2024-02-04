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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل صادم لفيتوريا بعد المطالبة برحيله عن قيادة منتخب مصر

فيتوريا
فيتوريا

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن رسائل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لحازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على منتخب مصر.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية "فيتوريا، تحدث مع مع حازم إمام، وقال له" أنا مندهش من الهيصة اللي انتوا عملينها هو أنا لما تعاقدت معاكم اتفقت معاكم على إيه؟ أنا اتفقت معاكم اني اعمل مشروع الكرة المصرية حتى 2026".

وأضاف: "فيتوريا، قال (في عقدي لم نترك لملف للفوز بأمم أفريقيا وإنما التأهل لكاس العالم وكان لازم تفهموا الرأي العام هذا الأمر)".

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