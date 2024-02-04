نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالحوامدية وأبو النمرس |شاهد

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية علي المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدينة الحوامدية ومركز أبو النمرس لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لايجاد حلول سريعة لها.

تفقد نائب المحافظ الجيزة، اعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية حيث تابع النائب أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة السن بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتي كورنيش النيل تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

وجه الشهابي برفع معدلات التنفيذ مع الإنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

كما تابع النائب، أعمال اصلاح خط مياه الشرب بشارع صلاح سالم.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الخلفية لمركز الشرطة واستكمال أعمال التطوير والرصف بشارع ٦ أكتوبر بمدينة أبو النمرس.

أختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف بمركز أبو النمرس.

شدد الشهابي على نهو الاعمال في المواعيد المحددة لدخول مشروعات الصرف الصحي الخدمة الفعلية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية هاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، وحامد سلامة

رئيس مركز أبو النمرس، والمهندس محمود شحاتة، مستشار شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة لقطاع مياه الشرب والمهندس خالد عبد الهادي المشرف العام علي مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة مي صلاح المشرف العام علي مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة عزه ابراهيم المشرف العام علي مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد البديوي رئيس قطاع جنوب الجيزة لمياه الشرب بشركة مياه الجيزه ومسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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