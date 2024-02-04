عرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "وسط ظروف اقتصادية وسياسية صعبة تفاصيل المنافسة في الانتخابات البرلمانية الباكستانية".

وأشار التقرير التلفزيوني إلى أن الانتخابات البرلمانية الباكستانية في موعدها الخميس المقبل باختيار أعضاء المجلس الوطني وبرلمانات الأقاليم، وينص الدستور الباكستاني على أن الحزب الذي يملك الأغلبية في البرلمان المنتخب يشكل الحكومة، وتنتخب برلمانات الأقاليم رؤساء الوزراء في حكومة الأقاليم لخمس سنوات.

وأوضح التقرير أن من أبرز الأحزاب التي تخوض هذه الانتخابات، هو حزب "الرابطة الإسلامية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، وحزب "الشعب" بزعامة بيلاوال بوتو زارداري، نجل رئيس الوزراء السابقة بينظير بوتو والرئيس السابق آصف علي زرداري، إضافة إلى حزب "حركة إنصاف" بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

وتابع التقرير: "قبيل الانتخابات خرج رئيس الوزراء السابق عمران خان من سباق الانتخابات بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما بالإضافة إلى صدور حكم قضائي بسحب الرمز الانتخابي التقليدي مضرب الكريكت من حزبه".

الديون الخارجية

وواصل التقرير: "الانتخابات تأتي وسط ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة تواجهها باكستان خاصة مع ازدياد أزمة الديون الخارجية، والتي تبلغ 140 مليار دولار، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد".