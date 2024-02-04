اليوم العالمي للسرطان.. الصحة: فحص وتوعية 46 مليون سيدة بالمجان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والتوعية لـ 46 مليونا و728 ألفا و377 سيدة، ضمن المبادرة الرئاسية المستدامة لدعم صحة المرأة، منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر يناير 2024، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسرطان الموافق 4 فبراير من كل عام.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 14 مليون و769 ألف 50 سيدة، ضمن خدمات إعادة الفحص والمتابعة الدورية للسيدات المبادرة، موضحاً أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والعلاج والتوعية للسيدات، بداية من سن 18 عاماً، للكشف المبكر عن أورام الثدي، بما يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة، من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وذلك وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

ولفت «عبدالغفار» إلى تردد 612 ألفا و548 سيدة على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة، ضمن المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تقدم خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3538 وحدة صحية و102 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، فضلاً عن تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة «100 مليون صحة» على الرقم 15335.

وقال «عبدالغفار» إنه تم إجراء 10 ملايين و494 ألفا و968 زيارة عارضة للسيدات، فضلاً عن إجراء 346 ألفا و189 أشعة، منذ انطلاق المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم) مع قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتابع «عبدالغفار» أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات «مجانا» في 14 مركزًا تابعًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أنه جار تجهيز تلك المراكز للبحوث التطبيقية بهدف الوصول لمراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.