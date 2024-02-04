ظهرت الآن.. نتائج صفوف النقل للمرحلة الثانوية إلكترونيا بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن إتاحة نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الكترونيا من خلال الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وذلك تيسيرا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

ويأتي ذلك في ضوء تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي.

الموقع الإلكتروني للمديرية:

https://www.gizaedu.net

كما تتم إتاحة نتائج الامتحانات بالمدارس يوم الثلاثاء، على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة ويمنع تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى .