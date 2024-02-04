عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق رجال سلة الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

«رجال سلة الأهلي»
«رجال سلة الأهلي» يفوز على سموحة في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، انتصاراته في البطولة بالفوز على فريق سموحة بنتيجة 74-58، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، في إطار منافسات دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة في تمام السادسة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة سيطرة من جانب لاعبي الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 74-58.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي 21-13، وواصل الفريق تألقه في الفترة الثانية وحسمها بنتيجة 34-22.

قام أوجستي بوش المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجح اللاعبون في إنهاء الفترة بنتيجة 51-34، وواصل اللاعبون السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 74-58.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الاتحاد ‏بنتيجة 84-78 ضمن منافسات بطولة الدوري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا والمنتخب

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يواجه المحلة غدا استعدادا للدوري

أرسنال يقسو على ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

«حجازي» يسجل هدفين في تأهل اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين

بعد إقالة فيتوريا.. قرار عاجل من الجبلاية بشأن المدير الفني للاتحاد

طلب عاجل من باريس سان جيرمان لـ مبابي قبل رحيله لريال مدريد

بعد إقالة فيتوريا| قرار عاجل لاتحاد كرة القدم بشأن مدرب المنتخب الجديد

قرارات عاجلة من اتحاد الكرة بشأن فيتوريا والمنتخب

قمة الإثارة| التعادل يحسم مواجهة أرسنال وليفربول في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

بمشاركة هولندية.. الجيش الأردني ينفذ إنزالين جويين على المستشفى الميداني بغزة

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

الولايات المتحدة تطالب حماس بالرد على اقتراح إطلاق سراح الرهائن

خبيرة علاقات دولية: تصريحات «بن جفير» محاولة للضغط على الرئيس الأمريكي

أفضل الدول العربية لشراء أرخص الهواتف الذكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

فستان جريء .. ميريام فارس تثير الجدل بفيديو راقص |شاهد

مبلغ صادم.. سعر vest محمد حماقي في حفله الأخير

فيديو

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

زلزال قوي في أسعار الذهب.. وتراجع كبير لعيار 24

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ