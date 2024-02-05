بطارية يومين وكاميرا فائقة.. ملك موبايلات سامسونج للشباب

توفر الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة توازنًا أفضل بين السعر والأداء، حيث تحتوي على ميزات شبيهة بالهواتف الرائدة، بما في ذلك الكاميرات القوية، مع الحفاظ على السعر المناسب.

وعلى رأس هذه الفئة، تتميز سلسلة Galaxy A من شركة سامسونج عن غيرها، هذا هو السبب في أن سلسلة Galaxy A هي أفضل هواتف الفئة المتوسطة، ومن بين أفضل هذه الهواتف يأتي Galaxy A34 5G.

وتضمن شاشة Super AMOLED التي يتميز بها هاتف سامسونج Galaxy A34 5G بدقة 1000 شمعة رؤية واضحة حتى عندما تكون بالخارج، مع تصميم مميز للغاية ويتوفر بألوان عصرية.

وبفضل بطارية هاتف سامسونج Galaxy A34 5G التي تأتي بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، يمكن للهاتف العمل بساعات أطول مع تحسين عمر البطارية بناءً على استخدام الهاتف من خلال البطارية التكيفية، والتي يمكنها الاستمرار ليومين بحسب سامسونج.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A34 5G

وجاء بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزفي الثانية مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.



ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 48 ميجابكسل، مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 1080، من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسعة.