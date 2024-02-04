مفاجأة في الميرنيجي| تشكيل مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب البرنابيو، في إطار الجولة 23 في بطولة الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل الميرنجي، تواجد الظهير داني كارفاخال في مركز قلب الدفاع بجانب ناتشو، لتعويض غياب المدافع الألماني أنطونيو روديجر للإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: ميندي - ناتشو - داني كارفاخال - لوكاس فاسكيز

الوسط: كامافينجا - توني كروس - جود بيلينجهام - فيدي فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: سافيتش - فيتسل - هيرموسو

الوسط: يورينتي - دي بول - كوكي - ساؤول - ريكيلمي

الهجوم: موراتا - جريزمان

