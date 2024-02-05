عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعي القاهرة تعلن تعليمات مهمة لطلاب الدراسات العليا قبل امتحانات دور أبريل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

 


أعلنت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، انه تم إعلان جداول طلاب الدراسات العليا لدور ابريل .

وقال الدكتورة أمل يوسف ، انه الجداول المقترحة  لامتحانات دور ابريل المنعقد بداية من شهر مارس لمرحلة الدكتوراه .

و أوضحت عميدة الكلية ، أن آخر موعد لابداء اى مقترحات  وتسليمها لمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا هو الثلاثاء الموافق  ٦ فبراير وتكون مرفقة بتوقيعات جميع الطلاب ولم يقبل اى مقترح بعد ذلك الموعد

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، استمرار تطور مركز الجامعة بالتصنيفات العالمية لأفضل الجامعات بالعالم، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة دخلت ضمن أفضل 500 جامعة بالتصنيف الإسباني (ويبومتركس) من بين 30 الف جامعة بالتصنيف وذلك استمرارا لسلسلة إنجازات الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز ٤٩٩ عالمياً بتصنيف يناير ٢٠٢٤ وذلك بتقدم ٢٢٥ مركزا عن موقع الجامعة بنفس التصنيف عام 2017، موضحا أن الجامعات استطاعت التقدم بخطوات ثابتة بالتصنيف حيث جاء التطور والنمو مستمر منذ 2017 حيث كان ترتيب جامعة القاهرة 724 عالميا وفى يناير 2020 تطور إلى 668 والآن في يناير 2024 أصبح 499، بنسبة نمو وصلت إلى 38% خلال هذه الفترة وكذلك نمت الاستشهادات المرجعية للبحوث العالمية لجامعة القاهرة في هذه الفترة إلى أكثر من 200%.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

بشرى من الحكومة للمواطنين بشأن رغيف العيش.. والتطبيق خلال أيام

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

ترشيحاتنا

قبل ما تدفع بالزيادة .. راجع فاتورة الكهرباء بنفسك

نصدق مين.. مجدي عبدالغني يثير الجدل حول عودة محمد الشناوي من ألمانيا

شبانة: تفاوض «دياب» مع «كيروش» يعني فقدان الثقة في اتحاد الكرة

تحذير لمستخدمي آيفون.. 3 علامات تؤكد اختراق Apple ID |تعرف عليها

كيف أعرف الرؤيا من حديث النفس ؟.. الإفتاء توضح أماراتها

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. داليا البحيري تخطف الأنظار | شاهد

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

مكشوف وجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها | شاهد

صح أم خطأ.. حقيقة تسبب بسكويت الدايت الجاهز في زيادة الوزن

فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ