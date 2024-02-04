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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موسم الرياض.. أحمد حلمي يروج لمسرحيته «تييت»

صدى البلد

يستعد الفنان أحمد حلمي، والمنتج حمدي بدر، لعرض مسرحية جديدة، ضمن فعاليات موسم الرياض، بعنوان "تييت"، يوم الثلاثاء المقبل، على مسرح أبو بكر الشدي.

ونشر أحمد حلمي، البوستر الخاص بعرضه الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليه: "مسرحية تييت من موسم الرياض على مسرح أبو بكر الشدي ابتداءً من 6 فبراير.. يا رب تعجبكم".

ويشارك في بطولة العمل، كل من، هنا الزاهد، وحمدي مرغني، ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.

جدير بالذكر، أن أحمد حلمي سبق أن عرض مسرحية "ميمو" العام الماضي، ضمن موسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم.

وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها في جدة، وأبها، والطائف، محققة نفس النجاح.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

وحرص ‏الفنان أحمد حلمي خلال الأيام الماضية، على دعم زوجته، الفنانة منى زكي؛ بعد طرح فيلمها الجديد رحلة 404.

كتب حلمي عبر حسابه بتطبيق Instagram: “‏ألف مبروك الفيلم.. صحيح شهادتي مجروحة.. بس ‏معلش هقولها.. فيلم تحفة.. وأنتي كنتي شهادتي المجروحة كالعادة”.

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