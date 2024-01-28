أحمد حلمى عن فيلم رحلة 404 : تحفة وشهادتى فيه مجروحة

حرص ‏الفنان احمد حلمي على دعم زوجته الفنانة منى زكي بعد طرح فيلمها الجديد رحلة 404 .

كتب حلمي عبر حسابه بتطبيق Instagram:"‏ألف مبروك الفيلم صحيح شهادتي مجروحة بس ‏معلش هقولها فيلم تحفة وإنتي كنتي شهادتي المجروحة كالعادة".

قالت الفنانة منى زكي، إنها كانت تشعر بالقلق من تأجيل عرض فيلمها "رحلة 404"، الذي انتهى تصوير منذ فترة طويلة، حتى طرح في السينمات منذ ساعات.

قالت منى زكي في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم:" أكيد كنت قلقانة القلق الطبيعي من تأجيلات الفيلم الكتير والقصة عندي من 2013 وإحنا ابتدينا نصور من 3 سنين وخلصناه على طول، بس ما كنتش متوترة لكن كان نفسي الفيلم يفضل على مستواه ورغم اللي حصل فضل على مستواه".

ووصفت منى زكي مخرج العمل هاني خليفة بأنه مخرج كبير جدا موضحة:" بحبه أوي عالمستوى الإنساني والفني وبيركز في التفاصيل والنتيجة اللي طالعة دي هي رؤية هاني في الدور والفيلم، صحيح كان معانا ورق مكتوب حلو أوي للموؤلف محمد رجاء لكن هاني خليفة له رؤية مميزة وتدخله في أدائنا كممثلين هو اللي طلع الشحنة القوية دي وأنا بحبه وأتمنى ما يقعدش في البيت والوسط بيفتقده".

وعن رأي زوجها الفنان أحمد حلمي في العمل، قالت: «حلمي مبسوط من الفيلم جدا ومبسوط بيه ومعجب جدا وهو راجل محترم، وهو من أول ما اتجوزنا بيساند وبيفهم يعني إيه المرأة بتكون متضايقة من حاجة وهو بيحب ينصر المرأة بشكل عام، والطريقة اللي بيتعامل بيها مع مامته وأخته بيبين احترامه».

كما تحدثت عن الفلسفة وراء فكرة الفيلم، وقالت: «ربنا الأعظم مننا كلنا بيغفر فالمفروض الناس كمان لا تحكم عليكي ولا تصدر أحكام يعني أنا دي وجهة نظري والفلسفة اللي ورا الفيلم فكرة الذنب وإحساس الشخص بالذنب وتساؤلاته جواه هل هيتغفر له ولا لا، فدي الفلسفة ورا حدوتة الفيلم اللي متقدمة.. وأنا في الحقيقة طبعا بغفر وأكيد بتمنى أي حد غلطت في حقه يغفر لي، وأنا مع إني أغفر ويتغفر لي».