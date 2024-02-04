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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد المشروع القومي للموهبة الحركية|شاهد

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة التدريب الأسبوعي للموهبة الحركيه والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة إدارة البحوث والمكتبة الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة برامج التنمية الرياضية اليوم الأحد، بمركز الصفا للتنمية الشبابية التابع لادارة شباب العمرانية .

حث الوكيل اللاعبين من النشء على الالتزام بالتدريبات والتمسك بأحلامهم فهم مستقبل المنتخبات الوطنية.

حيث يستهدف المشروع القومي للموهبه الحركية مواليد 2015 / 2016 وينفذ التدريب خلال أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل اسبوع .

ويهدف المشروع الى الاهتمام بالنشء منذ الصغر لاكتشاف وتنمية مواهبهم الرياضية تماشياً مع رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي للوصول بهم لمنصات التتويج الأولمبية .

وتتركز رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" في إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

وينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية ، واشراف 
دكتور تامر عبد العظيم مدير المشروع القومى للموهبة الحركية بالوزارة إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون لرياضة ، محمد سعد حافظ مدير برامج التنمية الرياضية ومدير المشروع  ، سحر حسن إداري المشروع .

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